Грабители проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Неизвестные в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда его не было, сообщает «Анатоли».

Уточняется, что три человека незаконно проникли в частный дом священнослужителя 16 ноября. Неизвестных засняли камеры видеонаблюдения и увидела экономка.

Предполагается, что злоумышленники что-то искали в доме патриарха Варфоломея. После непродолжительных обысков они ушли.

По некоторым данным, после проникновения неизвестных у патриарха ничего не пропало.

В настоящее время этим делом занимается полиция.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Перми пьяный священник украл сумку в магазине и угнал машину

— СМИ: в Петербурге у певчей церковного хора угнали джип за 6 млн

— Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве