Обвиняемый в шпионаже Уилан впервые выступил в суде по видеосвязи

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Гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан, который задержан в России по обвинению в шпионаже, выступил в заседании Мосгорсуда по апелляции на его арест по видеосвязи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, американца вывели в зал судебного заседания по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». При этом звук на видео был отключен, мужчине пришлось держать в руках заявление в письменном виде.

Ожидается, суд во вторник, 19 ноября, рассмотрит апелляцию защиты Уилана на продление его ареста до 29 декабря.

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