Возбуждено дело после смерти ребенка, оставленного няней в ванне с водой

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячного младенца, которого оставила няня в ванне с водой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Москве Юлию Иванову.

Согласно имеющимся данным, вечером 18 ноября в квартире одного из жилых домов на северо-западе столицы няня купала двух младенцев. Одного ребенка она отнесла в комнату, а второго оставила без присмотра в ванне с водой.

После того, как женщина вернулась обратно, ребенок умер.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего проводятся действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.