Источник: отставка главы УВД на московском метрополитене связана с выслугой лет

Глава управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко подал рапорт об отставке по выслуге лет, а не из-за инцидента со стрельбой на станции «Рязанский проспект». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

До этого в СМИ появилась информация, что Савченко уволили из-за стрельбы в московском метро, которую открыл по полицейскому его коллега.

«Генерал Савченко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственной инициативе по выслуге лет. Ему в этом году исполнилось 58 лет», — сказал собеседник агентства.

Также источник сообщил, что на должность главы УВД на метрополитене назначен начальник УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Шамиль Сибанов.

Агенство отмечает, что не владеет подтверждением этой информации от официальных представителей органов МВД.

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