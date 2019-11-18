Бутиной предложили работу по защите россиян за рубежом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мария Бутина и ее отец Валерий в Москве, 26... Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мария Бутина и ее отец Валерий в Москве, 26...
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Мария Бутина и ее отец Валерий в Москве, 26...
Tatyana Makeyeva/Reuters

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США, работу в аппарате омбудсмена, сообщает РИА «Новости».

Бутиной предложили работать под началом омбудсмена в группе по защите соотечественников за рубежом.

По словам Москальковой, в аппарате решили расширить рабочую группу по защите прав россиян на Украине. Она отметила, что кроме этого помощь также требуется российским гражданам на территории других стран.

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