Бутиной предложили работу по защите россиян за рубежом
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила россиянке Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США, работу в аппарате омбудсмена, сообщает РИА «Новости».
Бутиной предложили работать под началом омбудсмена в группе по защите соотечественников за рубежом.
По словам Москальковой, в аппарате решили расширить рабочую группу по защите прав россиян на Украине. Она отметила, что кроме этого помощь также требуется российским гражданам на территории других стран.
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