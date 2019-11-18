Шестеро женщин осуждены за вовлечение девушек в проституцию

Районный суд города Воткинска в Удмуртии признал виновными шесть женщин, которые вовлекали девушек в занятие проституцией на территории Королевства Бахрейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

Как уточняется, одной из подсудимых является 59-летняя жительница Воткинска. По версии следствия, на протяжении трех лет она вербовала и переправляла девушек из Удмуртии и Пермского края в Бахрейн, где их и вовлекали в занятия проституцией. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Для своих преступных действий она создала группу, в которую вошли две ее дочери 42 и 34 лет, их 30-летняя знакомая, а также две жительницы Воткинска. Они склоняли девушек к переезду заграницу.

Женщин приговорили к срокам от 3 лет условно до 4 лет колонии.

Совершенные ими преступления предусмотрены частью 3 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой») и пунктом «б» части 2 статьи 241 («Организация занятия проституцией, с применением насилия или с угрозой его применения»).

Отмечается, что признаны потерпевшими по делу восемь человек.