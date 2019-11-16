Самый большой российский флаг развернули в Антарктиде

В Антарктиде развернули самый большой флаг площадью 1,4 тысячи квадратных метров, передает РИА «Новости».

Акцию организовали члены мотоклуба «Ночные волки» и организация «Все миры».

«В Антарктиду приехали 10 человек, мы добирались туда несколько дней, ночевали на берегу, на заброшенной базе», — рассказал президент общественной организации и член мотоклуба Юрий Волков.

По его словам, Антарктида стала завершающей точкой проекта «Все стихии».

В рамках акции флаг размером 1423 квадратных метра разворачивали в небе с помощью двух воздушных шаров, на льдинах на Северном полюсе, на Эльбрусе, Камчатке, на озере Байкал, в Москве и в Крыму. Эти акции занесены в Книгу рекордов России.