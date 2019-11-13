В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что документ могут рассмотреть в Госдуме на следующей неделе.

По словам главы комитета Леонида Левина, иностранными агентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политическую тематику.

Он также отметил, что закон не будут использовать против блогеров и российских публицистов.

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