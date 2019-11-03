Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которое произошло в Москве в субботу, 2 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в заявлении СК России.
Отмечается, что Бастрыкин также дал поручение, согласно которому следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК примут участие в расследовании дела.
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