Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которое произошло в Москве в субботу, 2 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в заявлении СК России.

Отмечается, что Бастрыкин также дал поручение, согласно которому следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК примут участие в расследовании дела.

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