Опознаны все тела погибших при прорыве дамбы под Красноярском

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Опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края 19 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте происшествия.

Ранее было известно об опознании 15 тел.

«В течение минувших суток проведено опознание еще двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — сказал источник.

Известно также, что все тела выданы родственникам для захоронения.

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