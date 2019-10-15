В Саратове каждый ребенок может получить индивидуальный маршрут до школы

Администрация города Саратов планирует разработать для учеников индивидуальные маршруты по дороге в школу и обратно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая заявила, что школьникам будет запрещено нарушать личные маршруты. Если ребенок все таки пойдет другой дорогой, то родители должны будут дать объяснение, по какой причине это произошло.

Кроме того, в случае изменения маршрута, если ребенок захочет сходить к бабушке или пойти к друзьям, то представители также обязаны заранее лично уведомить школу об этом.

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