СК предъявил обвинения пилоту SSJ-100 по делу о катастрофе в Шереметьево
Следственный комитет предъявил обвинения пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево, где после аварийной посадки самолет загорелся. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что ему избрана мера пресечения, которая не связана с лишением свободы.
Представители «Аэрофлота» заявили, что компания оказывает всяческое содействие следственным органам.
Ранее сообщалось, что по пожару SSJ-100 в Шереметьево представлен предварительный отчет.