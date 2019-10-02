СК предъявил обвинения пилоту SSJ-100 по делу о катастрофе в Шереметьево

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Следственный комитет предъявил обвинения пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево, где после аварийной посадки самолет загорелся. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ему избрана мера пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Представители «Аэрофлота» заявили, что компания оказывает всяческое содействие следственным органам.

Ранее сообщалось, что по пожару SSJ-100 в Шереметьево представлен предварительный отчет.