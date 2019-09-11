«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые. Об этом сообщает DW.

По ее словам, теперь международная следственная группа и прокурор Нидерландов рассматривают Цемаха как одного из подозреваемых.

Она отметила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха говорит о том, что Москва признает свою вину в катастрофе Боинга в 2014 году.

Депутат добавила, что теперь у международной следственной группы практически нет никаких шансов допросить Цемаха.

«Я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля», — заключила Пири.

Ранее сообщалось, что Нидерланды попытались помешать Украине передать России фигуранта дела о МН17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.