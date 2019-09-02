Путин поправил галстук ученику в Тулуне

Российский президент Владимир Путин посетил школу номер 6 в пострадавшем от летних паводков Тулуне Иркутской области, сообщает РИА «Новости».

Президент пообщался с поварами, посетил столовую и кабинет технологии, а также поправил галстук одному из учеников и послушал песню «На горе стоял казак», которую спел ученик, а остальной класс аккомпанировал ему на ложках.

Президент слушал выступление вместе с вице-премьером Виталием Мутко и министром образования Ольгой Васильевой.