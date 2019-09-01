Гонконгские протестующие блокируют подъезды к аэропорту

В Гонконге жители, которые вышли на улицы, пытаются заблокировать подъезды к международному аэропорту Чек Лап Кок. Об этом сообщает RTHK со ссылкой на заявление полиции.

По данным полиции, демонстранты перекрыли часть дорог им развязок и строят баррикады. Они выбрасывают железные конструкции, кирпичи и камни и другой мусор.

«Все больше людей ворвалось в скоростную зону аэропорта, серьезно затрудняя работу поездов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, работа метро в Гонконге ограничена из-за акций протеста.