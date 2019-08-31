Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его словам, в этот день он позвонил своему соратнику и сказал, что он не прав.

«Он как один из реальных, мощных людей во власти не имеет права на День независимости в Сан-Тропе гулять», — пояснил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Богдан провел День независимости Украины во французском Сан-Тропе.