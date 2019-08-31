Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию

В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

Как отмечается, при неудачной посадки погиб пилот самолета. Несовершеннолетняя девочка, которая летела с ним на борту, попала в больницу.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время медики борются за ее жизнь. Она находится в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

Инцидент произошел 31 августа в Клинском районе области.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что пилот погиб при жесткой посадке самолета в Подмосковье.