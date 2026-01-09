Трамп поддерживает законопроект об ужесточении санкций против РФ

Трамп заявил о своей поддержке законопроекта об ужесточении санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Американский лидер высказался о ситуации в ходе интервью для телеканала Fox News.

«Я поддерживаю это», — отметил глава государства, говоря о новом законопроекте верхней палаты конгресса США о санкциях в отношении РФ.

В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

5 января Трамп сообщил, что регулярно обсуждает с американскими конгрессменами возможность ужесточения антироссийских санкций.

8 января член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм рассказал, что глава государства одобрил законопроект об усилении санкций в отношении РФ. По словам парламентария, он провел «продуктивную» встречу с Трампом, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об антироссийских санкциях. Политик напомнил, что в течение многих месяцев работал над данным документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими» коллегами.

