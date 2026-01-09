Размер шрифта
Россиянам рассказали, как накопить на пенсию

Глава НАПФ Беляков посоветовал копить на пенсию с первой зарплаты
Формировать долгосрочные пенсионные накопления имеет смысл с самого начала трудовой деятельности — даже с небольших сумм. Такой подход позволяет выстроить баланс между текущими расходами и будущими целями без снижения качества жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

«Ключевую роль в этом вопросе играет финансовое планирование: учет доходов и расходов, анализ трат, отказ от ненужных сервисов и регулярные сбережения. Чтобы накопления стали привычкой, достаточно один раз настроить автоплатеж. При этом средства на долгосрочные цели — образование, жилье или пенсию — важно «запирать на замок», чтобы защитить их от импульсивных трат. Начинать формировать пенсионные накопления стоит буквально с первой зарплаты», — отметил Беляков.

По его словам, даже небольшие регулярные отчисления на длинном горизонте могут превратиться в значительный капитал за счет эффекта сложных процентов.
Глава НАПФ отметил, что такие сбережения следует воспринимать не как жертву, а как инвестицию в собственное будущее и финансовую устойчивость.

Эксперт также указал, что краткосрочные цели можно совмещать с подготовкой к пенсии. Для этого он рекомендовал диверсифицировать инструменты: часть средств держать в накопительных счетах и вкладах для ближайших расходов, а остальное направлять на долгосрочные пенсионные программы. В частности, возможности для этого предоставляет негосударственное пенсионное обеспечение и программа долгосрочных сбережений (ПДС).

По оценке Белякова, уровень дохода играет второстепенную роль при выборе стратегии накоплений. Гораздо важнее финансовые привычки и дисциплина, предупредил эксперт. Он пояснил, что люди, умеющие рационально распоряжаться даже небольшими суммами, копят эффективнее независимо от заработка, тогда как отсутствие планирования создает проблемы и при высоких доходах.

Среди наиболее распространенных ошибок эксперт назвал погоню за быстрой прибылью без оценки рисков, отсутствие финансового плана и нерегулярные отчисления. Отказ же от долгосрочных накоплений в пользу расходов «здесь и сейчас», по его словам, повышает риск снижения уровня жизни в старости и подрывает финансовую устойчивость в будущем.

