В РАН заявили о недоступности здорового питания для трети человечества

Треть населения планеты, несмотря на улучшение глобальной продовольственной ситуации, по-прежнему не может позволить себе здоровый рацион. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Российской академии наук (РАН).

В докладе говорится, что за последние четыре года число людей, которые не могут себе позволить здоровое питание, сократилось и составило 2,6 млрд человек (почти 32% населения мира).

Отмечается, что в начале 2025 года число голодающих в мире выросло до 673,2 млн человек (8,2% населения мира). В этом списке доминируют Азия (47%), Африка (45%), Латинская Америка и Карибы (5%), уточнили аналитики РАН. Они спрогнозировали, что при сохранении нынешних трендов число голодающих в 2026 году может сократиться до 660 млн человек, а к 2030 году — до 512 млн человек (6% населения).

До этого президент России Владимир Путин заявил, что россияне не дотягивают до норм Минздрава по потреблению морепродуктов и рыбы. Глава государства уточнил, что каждый год на душу населения должны приходиться по 28 кг рыбы и морепродуктов. В России этот показатель держится на уровне 23-23,5 кг на душу населения, отметил он. Путин заявил, что «есть над чем поработать».

