Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Западе пришли к неутешительному выводу об отправке войск на Украину

Подполковник Дэвис: у Запада нет ресурсов для прямого столкновения с Россией
Станислав Красильников/РИА Новости

Идеи об отправке западных войск на Украину и об эскалации конфликта с Россией губительны для Европы и США, у которых нет для этого ресурсов. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис.

По его словам, какими бы хорошими ни считались войска Запада, в том числе США, они даже близко не находятся в положении, когда можно было бы «с конфликтом наступить на Россию». Эксперт напомнил, что промышленный потенциал Запада составляет примерно треть от того, что есть у России.

Дэвис считает, что принятая в Париже декларация так называемой «коалиции желающих» об отправке войск на Украину является обманом, поскольку они одна из этих стран не готова к такому развитию событий.

«Если мы не готовы воевать за Украину прямо сейчас и до этого не проявляли готовность уже четыре года, по какой логике мы захотим делать это в будущем? <…> Я просто не понимаю, почему даже правительства делают вид, что они отправят свои войска умирать за Украину, когда никто не готов это сделать?», — порассуждал он.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что в войне с Россией европейские страны моментально потерпели бы поражение. Эксперт обратил внимание на то, что Европа «очень нервничает» и не «без основания». По словам Доктороу, на данный момент обороноспособность европейских стран очень слаба.

Ранее на Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582835_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+