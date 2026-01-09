На Западе пришли к неутешительному выводу об отправке войск на Украину

Идеи об отправке западных войск на Украину и об эскалации конфликта с Россией губительны для Европы и США, у которых нет для этого ресурсов. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал подполковник американской армии в отставке Дэниэл Дэвис.

По его словам, какими бы хорошими ни считались войска Запада, в том числе США, они даже близко не находятся в положении, когда можно было бы «с конфликтом наступить на Россию». Эксперт напомнил, что промышленный потенциал Запада составляет примерно треть от того, что есть у России.

Дэвис считает, что принятая в Париже декларация так называемой «коалиции желающих» об отправке войск на Украину является обманом, поскольку они одна из этих стран не готова к такому развитию событий.

«Если мы не готовы воевать за Украину прямо сейчас и до этого не проявляли готовность уже четыре года, по какой логике мы захотим делать это в будущем? <…> Я просто не понимаю, почему даже правительства делают вид, что они отправят свои войска умирать за Украину, когда никто не готов это сделать?», — порассуждал он.

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что в войне с Россией европейские страны моментально потерпели бы поражение. Эксперт обратил внимание на то, что Европа «очень нервничает» и не «без основания». По словам Доктороу, на данный момент обороноспособность европейских стран очень слаба.

Ранее на Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине.