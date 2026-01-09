Размер шрифта
Иранские СМИ назвали «террористами» участников протестов в Тегеране

IRIB: участники протестов в Иране являются террористическими элементами
Iribnews

Иранская гостелерадиокомпания IRIB назвала участников протестов, которые вспыхнули накануне вечером в Тегеране и ряде других городов, «террористами». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице СМИ в Telegram.

«Террористические сторонники монархии вчера вечером в различных районах Тегерана собрались на митинги, носившие рассеянный характер», — говорится в сообщении гостелерадиокомпании.

По данным журналистов, в Тегеране протестующие подожгли автомобили, пожарные автомобили, автобусы, а также устроили пожар в метро. В других городах Ирана, как сообщили в IRIB, «террористические элементы при поддержке США и сионистского режима нанесли ущерб общественной и личной собственности граждан».

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

