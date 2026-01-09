Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В России оценили необходимость удара «Орешником» по Украине

Рыбарь: удар «Орешником» нужен для оценки возможностей поражения трудных целей
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Военно-аналитический центр «Рыбарь» оценил необходимость удара российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине. Соответствующий материал опубликован в Telegram-канале центра.

Авторы пишут, что если в результате применения ракеты «Орешник» по городу Днепропетровск в ноябре 2024 года оценивалась реакция стран Запада на «полевые испытания» нового российского вооружения, то новый удар несет более прикладной характер.

В центре напомнили, что российский удар пришелся по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе. Для поражения такого объекта необходимо либо мощное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного заряда мощностью более 100 килотонн, говорится в сообщении.

«Орешник» был применен в неядерном исполнении, этот удар стал в первую очередь оценкой возможностей поражения очень специфических целей специфическим типом вооружения, добавили эксперты.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582787_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+