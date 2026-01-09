В России оценили необходимость удара «Орешником» по Украине

Военно-аналитический центр «Рыбарь» оценил необходимость удара российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине. Соответствующий материал опубликован в Telegram-канале центра.

Авторы пишут, что если в результате применения ракеты «Орешник» по городу Днепропетровск в ноябре 2024 года оценивалась реакция стран Запада на «полевые испытания» нового российского вооружения, то новый удар несет более прикладной характер.

В центре напомнили, что российский удар пришелся по Бильче-Волыцко-Угерскому подземному хранилищу газа во Львовской области — крупнейшему газохранилищу в Европе. Для поражения такого объекта необходимо либо мощное сейсмическое воздействие, либо применение ядерного заряда мощностью более 100 килотонн, говорится в сообщении.

«Орешник» был применен в неядерном исполнении, этот удар стал в первую очередь оценкой возможностей поражения очень специфических целей специфическим типом вооружения, добавили эксперты.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».