Расчистка снега оказалась полноценной заменой тренировки

С приходом зимы и первыми серьезными снегопадами у владельцев загородных домов и дач появляется ежедневный «дополнительный фитнес» — расчистка территории. Пока одни решают эту задачу с помощью техники, другие получают от ручного труда не только чистый двор, но и заряд бодрости. Так есть ли реальная польза для фигуры в этой рутинной зимней работе? С точки зрения физиологии, уборка снега — это полноценная высокоинтенсивная нагрузка на свежем морозном воздухе, которая может составить конкуренцию многим занятиям в зале.

Об этом «Газете.Ru» рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Расчистка снега — это весьма энергозатратная нагрузка. С физиологической точки зрения уборка снега — это интенсивная функциональная работа, сочетающая:

— силовые движения (подъем и перенос снега);

— повторяющиеся наклоны и приседания;

— работу на выносливость;

— терморегуляцию на холоде.

Таким образом, по метаболической классификации уборка снега сопоставима с круговой тренировкой средней интенсивности.

«Конкретное число энергозатрат будет зависеть от параметров человека, размеров двора и объемов снега. Но средние значения для человека весом 55–60 кг при умеренной работе (легкий снег, спокойный темп) — 300–400 ккал в час. При интенсивная работа (мокрый снег, активные движения) будет сжигаться больше — 450–550 ккал в час», — заявила тренер.

Для сравнения:

— силовая тренировка — 350–500 ккал/час;

— функциональный тренинг — 400–600 ккал/час;

— бег трусцой — 450–550 ккал/час.

Получается, что уборку снега вполне можно сравнить по энергозатратам с круговой тренировкой. Но эффективна ли она с точки зрения работы мышц? Расчистка снега задействует тело комплексно, напоминая полноценное силовое занятие.

— ноги и ягодицы — основа движения и подъема;

— мышцы кора — стабилизация корпуса;

— спина — наклоны и перенос веса;

— плечи и руки — работа с лопатой;

— предплечья — удержание и контроль нагрузки.

Но важно помнить, что если техника неправильная, основную нагрузку берет на себя поясница — и именно это делает уборку снега потенциально травмоопасной.

«Важно помнить об основных рисках. По медицинским наблюдениям, зимой резко возрастает количество жалоб на перегрузки поясницы, растяжения мышц спины, а также скачки давления и сердечной нагрузки. Причины этому — классические: выход на холод без разминки, работа на непрогретых мышцах, резкие скручивания корпуса с нагрузкой, неправильное положение тела и попытки поднять за один раз слишком большой объем снега», — сказала Бахтурина.

Чтобы превратить уборку снега в безопасную и эффективную активность, стоит соблюдать несколько правил. Обязательно уделите 5 минут легкой разминке перед началом, чтобы подготовить суставы и мышцы. Поднимайте снег, сгибая колени и за счет силы ног, а не за счет округления спины. Избегайте резких поворотов корпуса с тяжелой лопатой в руках. Работайте короткими подходами по 5–10 минут с небольшими паузами. Одевайтесь по принципу многослойности, чтобы было тепло, но вы не перегревались. И после завершения работы сделайте легкую статическую растяжку для спины и плеч.

«Подводя итог, можно сказать, что уборка снега действительно может стать отличной альтернативой или дополнением к регулярным тренировкам. Однако важно помнить, что тренировочный процесс должен быть разнообразным для гармоничного развития всех физических качеств. Поэтому полностью отказываться от занятий в зале или по онлайн-программам в пользу работы во дворе не стоит. Но в качестве периодической, высокой интенсивности и функциональной замены — это вполне подходящий вариант», — резюмировала она.

