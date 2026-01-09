Размер шрифта
В США начался бум на российские сладости

РИА: США увеличили импорт российских сладостей до максимума с 2021 года
Импорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года. Такие сведения приводит РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.

В указанный период американские компании закупили карамель, шоколад и выпечку из России на $5 млн, а поставки кондитерской продукции выросли на 13% в годовом выражении, превысив в два раза показатели с 2023 года.

Как уточняет агентство, больше всего по вкусу американцам пришлась российская выпечка — за десять месяцев ее импорт увеличился на 23% и достиг $2,1 млн, и карамель, ввоз которой вырос в 1,6 раза, до $1,1 млн за год.

При этом поставки российского шоколада в отчетный период на 10%, до $1,9 млн в годовом выражении.

До этого сообщалось, что в период с января по сентябрь 2025 года Казахстан и Белоруссия стали лидерами по покупке российского шоколада. Также в ТОП-5 стран-импортеров российского шоколада вошли Азербайджан, импортировавший продукта на $48 млн, и Армения — на $28,5 млн.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.

