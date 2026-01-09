НАТО планирует усилить присутствие в Арктике из-за риска конфликта США и Дании

Страны НАТО планируют усилить военное присутствие в Арктике на фоне угроз со стороны США захватить Гренландию. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех дипломатов.

На закрытом заседании в Брюсселе в четверг, 8 января, послы альянса договорились о необходимости усиления арктического фланга организации.

Представители стран-членов НАТО предложили использовать возможности разведки для более эффективного мониторинга территории, увеличить расходы на оборону Арктики, перебросить в регион больше военной техники и провести военные учения в этом районе.

Эти идеи указывают на растущую обеспокоенность Европы по поводу намерений США в отношении Гренландии. На этой неделе Белый дом усилил свои претензии на остров и неоднократно отказывался исключить возможность его захвата военным путем.

Европа пытается умиротворить угрозы президента США Дональда Трампа и избежать военной интервенции, которая, по словам Дании, означала бы конец альянса. Компромисс с президентом США рассматривается как первый и предпочтительный вариант, отмечает Politico.

До этого министерство обороны Дании пригрозило, что датские солдаты в случае вторжения США в Гренландию «сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы».

Ранее сообщалось, что администрация Трампа обсуждала многомиллиардные выплаты жителям Гренландии.