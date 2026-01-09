Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

На Западе объяснили, зачем европейцы стремятся разместить войска на Украине

Меркурис: Европа хочет отправить войска на Украину для затягивания конфликта
French Army/AP

Европейские лидеры, прикрываясь лозунгами о миротворчестве, стремятся развернуть военный контингент на Украине для затягивания конфликта. Такое мнение высказал британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он указал, что обоснования для отправки войск на Украину постоянно меняются. Сначала речь шла о миротворческой миссии, которая при обострении ситуации должна была вступить в бой с ВС РФ. Позже миссия превратилась в силы сдерживания, которые не должны сражаться с Россией, отметил аналитик.

Меркурис напомнил, что Россия не раз заявляла, что войска на Украине станут законными военными целями. Теперь же эти силы должны будут следить за прекращением огня, хотя Москва отвергла это предложение, подчеркнул эксперт.

Военный эксперт счел заявления европейских лидеров о стремлении к миру на Украине прикрытием ровно противоположных целей. По его словам, речь идет о намерении продлить конфликт и втянуть президента США Дональда Трампа в «проект Украина».

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что в войне с Россией европейские страны моментально потерпели бы поражение. Эксперт обратил внимание на то, что Европа «очень нервничает» и не «без основания». По словам Доктороу, на данный момент обороноспособность европейских стран очень слаба.

Ранее в Британии усомнились, что США будут обеспечивать гарантии безопасности Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582739_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+