Европейские лидеры, прикрываясь лозунгами о миротворчестве, стремятся развернуть военный контингент на Украине для затягивания конфликта. Такое мнение высказал британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Он указал, что обоснования для отправки войск на Украину постоянно меняются. Сначала речь шла о миротворческой миссии, которая при обострении ситуации должна была вступить в бой с ВС РФ. Позже миссия превратилась в силы сдерживания, которые не должны сражаться с Россией, отметил аналитик.

Меркурис напомнил, что Россия не раз заявляла, что войска на Украине станут законными военными целями. Теперь же эти силы должны будут следить за прекращением огня, хотя Москва отвергла это предложение, подчеркнул эксперт.

Военный эксперт счел заявления европейских лидеров о стремлении к миру на Украине прикрытием ровно противоположных целей. По его словам, речь идет о намерении продлить конфликт и втянуть президента США Дональда Трампа в «проект Украина».

До этого американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что в войне с Россией европейские страны моментально потерпели бы поражение. Эксперт обратил внимание на то, что Европа «очень нервничает» и не «без основания». По словам Доктороу, на данный момент обороноспособность европейских стран очень слаба.

Ранее в Британии усомнились, что США будут обеспечивать гарантии безопасности Украине.