Макрон раскритиковал внешнюю политику США при Трампе

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил внешнюю политику США при Дональде Трампе, заявив, что Вашингтон «отступает от международных правил», а мир рискует превратиться в «логово разбойников». Об этом пишет газета The Guardian.

«США — это устоявшаяся держава, но она постепенно отдаляется от некоторых своих союзников и освобождается от международных правил, которые она до недавнего времени продвигала», — заявил Макрон.

По его словам, «многосторонние институты функционируют все менее эффективно», а у великих держав «существует реальное искушение разделить мир». Он заверил, что Париж «отвергает новый колониализм и новый империализм, а также вассальную зависимость и пораженчество».

Как отмечается в материале, Макрон не говорил об этом напрямую, но предполагал действия Вашингтона в Венесуэле, а также риторику Трампа относительно захвата Гренландии.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что лидерам Европы необходимо всерьез воспринимать слова президента США Дональда Трампа относительно Гренландии. По словам Вэнса, к данному региону проявляют повышенный интерес «враждебные противники». Он также уточнил, что на следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио намерен провести встречу с руководством Дании и Гренландии для обсуждения этих вопросов.

Ранее стало известно, как Трамп может захватить Гренландию без единого выстрела.