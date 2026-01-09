Размер шрифта
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Китае рассказали, как Небензя «не стал проявлять милосердия» к США на Совбезе ООН

Baijiahao: Небензя не стал проявлять милосердия к США в ООН после атаки Венесуэлы
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета безопасности по ситуации в Венесуэле «не стал проявлять милосердия» в отношении Соединенных Штатов. Об этом пишет портал «АБН 24» со ссылкой на статью китайского портала Baijiahao.

«Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками. <…> Небензя не стал проявлять милосердия к США», — говорится в тексте.

Отмечается, что пока союзники США вроде Франции и Великобритании выбирали обтекаемые формулировки в угоду Вашингтону, Москва напрямую обвинила его в нарушении международного права и осудила акт агрессии против Венесуэлы. Жесткость российского постпреда выходила за рамки привычной дипломатической риторики, отметили в СМИ.

В Baijiahao удивились резким заявлениям Небензи на фоне наметившегося прогресса в отношениях России и Соединенных Штатов. В то же время журналисты заметили, что «Россия поддерживает тесные связи с Венесуэлой, и действия США рассматриваются как прямой вызов ее сфере влияния».

5 января 2026 года лидера Венесуэлы Николаса Мадуро начали судить в США за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле, в том числе по столице республики. Дональд Трамп назвал проведенную операцию успешной, а также сообщил о захвате президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его супруги.

Ранее Захарова назвала часто употребляемое в ООН слово по ситуации с Мадуро.

