СМИ узнали об активном сотрудничестве Венесуэлы и США по экспорту нефти

Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венесуэла под руководством временного президента Делси Родригес активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросах экспорта нефти на американскую территорию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники, близкие к правительству Каракаса.

Отмечается, что Родригес поддерживает регулярный прямой контакт с госсекретарем США Марко Рубио. Совместные группы экспертов из Соединенных Штатов и Боливарианская республики работают над снятием санкций и бюрократических барьеров, чтобы передать Вашингтону 30–50 млн баррелей нефти, заблокированной ранее рестрикциями.

По словам собеседника издания, сейчас первоочередной задачей является стабилизация ситуации в Венесуэле. Чтобы это произошло, необходимо сохранить поставки нефти и приток денег в Венесуэлу, посчитали власти страны. Источник добавил, что это в интересах обеих сторон.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Трамп заявил, что одной из целей операции в Венесуэле было снижение цен на нефть.

