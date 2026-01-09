Размер шрифта
Новости политики

Клишас оценил слова Трампа о том, что ему не нужно международное право

Клишас: отказ США от международного права создает новую правовую реальность
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Отказ от международного права страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, создает принципиально новую правовую реальность в мире. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему не нужно международное право.

«Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН создает в мире принципиально новую правовую реальность», — отметил парламентарий.

8 января американский лидер дал интервью для газеты The New York Times. В ходе беседы с журналистами Трамп заявил, что в качестве ограничения своих полномочий ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право. Как сказал хозяин Белого дома, ему не нужно международное право, так как он «не стремится причинить людям вред». Также президент США дал понять, что часто использует свою репутацию непредсказуемого человека и готовность быстро прибегать к военным действиям для принуждения других государств.

Ранее евродепутат назвал атаку США на Венесуэлу началом эпохи тотального произвола.

