США начали выгрузку нефти с захваченного танкера «Маринера»

США начали выгрузку нефти с захваченного в Атлантическом океане танкера «Маринера». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер утверждает, что решение о захвате судна далось ему нелегко.

«Нефть сейчас разгружают», — добавил политик.

О захвате судна M/V Bella 1 («Маринера» стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике, он следовал в сторону Мурманска. Вашингтон обвинил «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в России назвали грубейшим нарушением высадку американских военных на «Маринеру».