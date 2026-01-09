Посол Ирана ответил на вопрос о ядерной программе страны

Посол Джалали: Иран не будет уклоняться от серьезных переговоров с США

Власти Ирана никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров с США. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат уточнил, что речь идет о переговорах, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим интерес как для Ирана, так и для Соединенных Штатов. Таким образом Джалали ответил на вопрос об иранской ядерной программе.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих.