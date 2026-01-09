Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Посол Ирана ответил на вопрос о ядерной программе страны

Посол Джалали: Иран не будет уклоняться от серьезных переговоров с США
Виталий Белоусов/РИА Новости

Власти Ирана никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров с США. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Дипломат уточнил, что речь идет о переговорах, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим интерес как для Ирана, так и для Соединенных Штатов. Таким образом Джалали ответил на вопрос об иранской ядерной программе.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582865_rnd_8",
    "video_id": "record::7886a286-60d1-452f-bb92-c1c056253dae"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+