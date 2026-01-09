Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

ВСУ начали применять новую тактику ведения боя в зоне СВО

РИА: ВСУ стали применять тактику «роя дронов» на краснолиманском направлении
Inna Varenytsia/Reuters

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) используют тактику роя дронов на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал разведчик группировки войск «Запад» с позывным «Юг».

«Грубо говоря, стали летать по двое в паре», — отметил российский военнослужащий.

При этом, по словам разведчика, несколько дронов-камикадзе ВСУ летят низко «на оптоволокне», чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению, уточнил «Юг». Он также рассказал, что если военнослужащие начинают убегать, то их атакуют с тыла. Поэтому, как отметил российский разведчик, в такой ситуации важно не паниковать, а сбивать БПЛА из стрелкового оружия.

До этого сообщалось, что специалисты добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием «роя дронов» для действий на передовой. Уточняется, что подразделение получает различные беспилотники, которые ежедневно модернизируют для преодоления систем радиоэлектронной борьбы противника. Инженеры анализируют перехваченные частоты и оперативно меняют настройки аппаратов.

Ранее на севере Украины уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582727_rnd_7",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+