ВСУ начали применять новую тактику ведения боя в зоне СВО

Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) используют тактику роя дронов на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал разведчик группировки войск «Запад» с позывным «Юг».

«Грубо говоря, стали летать по двое в паре», — отметил российский военнослужащий.

При этом, по словам разведчика, несколько дронов-камикадзе ВСУ летят низко «на оптоволокне», чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению, уточнил «Юг». Он также рассказал, что если военнослужащие начинают убегать, то их атакуют с тыла. Поэтому, как отметил российский разведчик, в такой ситуации важно не паниковать, а сбивать БПЛА из стрелкового оружия.

До этого сообщалось, что специалисты добровольческого корпуса ВС РФ работают над созданием «роя дронов» для действий на передовой. Уточняется, что подразделение получает различные беспилотники, которые ежедневно модернизируют для преодоления систем радиоэлектронной борьбы противника. Инженеры анализируют перехваченные частоты и оперативно меняют настройки аппаратов.

Ранее на севере Украины уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ.