Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Минобороны РФ пообещали отвечать на любые террористические действия Украины

МО РФ: никакие террористические действия Украины не останутся без ответа
Наталья Селиверстова/РИА новости

Россия будет отвечать на любые террористические действия со стороны Украины. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — предупредили в ведомстве.

9 января Минобороны России сообщило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине. В том числе бойцы Вооруженных сил РФ применили комплекс «Орешник». Как рассказали в ведомстве, эта атака стала ответом на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по резиденции российского лидера Владимира Путина.

Украинские войска предприняли попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник ВСУ. Нападение длилось 13 часов. В РФ произошедшее назвали террористическим актом. Москва пообещала Киеву «недипломатический» ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский лично участвовал в планировании атаки на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582811_rnd_8",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+