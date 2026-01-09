В Минобороны РФ пообещали отвечать на любые террористические действия Украины

МО РФ: никакие террористические действия Украины не останутся без ответа

Россия будет отвечать на любые террористические действия со стороны Украины. Об этом заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа», — предупредили в ведомстве.

9 января Минобороны России сообщило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине. В том числе бойцы Вооруженных сил РФ применили комплекс «Орешник». Как рассказали в ведомстве, эта атака стала ответом на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по резиденции российского лидера Владимира Путина.

Украинские войска предприняли попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 91 беспилотник ВСУ. Нападение длилось 13 часов. В РФ произошедшее назвали террористическим актом. Москва пообещала Киеву «недипломатический» ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский лично участвовал в планировании атаки на резиденцию Путина.