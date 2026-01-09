Размер шрифта
В США сделали заявление о войне Европы с Россией

Политолог Доктороу: Европа очень быстро проиграла бы в войне с Россией
Михаил Голенков/РИА Новости

В войне с Россией европейские страны моментально потерпели бы поражение. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала юриста, судебного аналитика Эндрю Наполитано.

Эксперт обратил внимание на то, что Европа «очень нервничает», и не «без основания». По словам Доктороу, на данный момент обороноспособность европейских стран очень слаба.

«Если бы они сейчас оказались в состоянии войны с Россией, то проиграли бы очень-очень быстро», — сказал он.

Политолог считает, что европейские политики осознают слабость своих армий, поэтому «заискивают» с президентом США Дональдом Трампом в надежде, что в случае конфликта он не бросит их на произвол судьбы перед «лицом разъяренного русского медведя».

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что у России абсолютно нет никаких оснований, чтобы нападать на Европу. Он считает, что заявления европейских лидеров о предполагаемой российской угрозе связаны с намерением принять Украину в НАТО и использовать ее как плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленных против РФ. Сенатор также объяснил, что антироссийская риторика необходима ЕС для обоснования дальнейшей поддержки и вооружения Киева.

Ранее в США заявили, что Европа не может противостоять России.

