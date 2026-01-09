Размер шрифта
Новости. Общество

Российская авиакомпания корректирует расписание рейсов из-за погоды в Москве

«Победа» корректирует расписание рейсов из-за сложных метеоусловий в Москве
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Победа» корректирует расписание рейсов в связи с ухудшением погодных условий в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области «Победа» вынужденно корректирует расписание полетов», — говорится в публикации.

Ряд рейсов пришлось отменить.

Пассажиров призывают для проверки статуса рейсов следить за Telegram-ботом компании, сайтом аэропорта, а также за СМС-сообщениями.

В компании отметили, что пассажиры могут вернуть даже невозвратные билеты через сервис вынужденного возврата.

В «Победе» подчеркнули, что все службы авиакомпании в данный момент осуществляют работу в усиленном режиме для минимизации изменений расписания, а также информирования и обслуживания клиентов на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и стандартами авиакомпании.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

В Росавиации заявили, что Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно, несмотря на ливневый снег, однако возможны изменения в расписании. Воздушные гавани перешли на усиленный режим работы и располагают силами и средствами для обслуживания самолетов в непогоду.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.

