Штурмовикам Вооруженных сил РФ пришлось обезвредить минное поле и преодолеть колючую проволоку, чтобы зайти в населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на стрелка 36-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки российских войск «Восток» с позывным «Фартовый».

«Заходя по лесополосе, наша задача была обезвредить минные поля, преодолевая препятствия, путанку, мины обезвреживали», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что бойцы ВС РФ также использовали антидроновые пончо. Российские военные набрасывали их на преграждавшую путь колючую проволоку, преодолевали препятствие и двигались дальше.

8 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль Братское в Днепропетровской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Восток».

В конце декабря бойцы группировки «Восток» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области. Кроме того, они нанесли поражение личному составу и технике украинских войск в районе нескольких других населенных пунктов, включая Гуляй-Поле и Заречное в Запорожской области.

Ранее военные ВСУ атаковали сослуживцев, сдававшихся в плен в Днепропетровской области.