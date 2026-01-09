Размер шрифта
Новости. Общество

Конгрессвумен обратится к Ватикану в связи с гонениями на УПЦ

Конгрессвумен Луна обратится к Ватикану в связи с захватом церквей на Украине
Конгрессвумен от штата Флорида Анна Паулина Луна обратится к Ватикану в связи с захватом церквей и преследованиями православных христиан на Украине. Об этом она написала в соцсети X.

Политик сообщала, что она получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о защите.

Луна сообщила, что помимо государственного департамента США, 9 января она свяжется с Ватиканом в ответ на сведения, которые она получила за последние сутки от членов Украинской православной церкви (УПЦ), а также от представителей правительства Украины относительно преследований православных христиан.

Конгрессвумен подчеркнула, что Ватикану необходимо рассказать миру о тех несправедливостях, с которыми столкнулись верующие.

Луна обратила внимание, что преследования христиан происходят активно и документально подтверждены на Украине. Она пообещала поделиться ответом Ватикана по этому вопросу.

В начале декабря прошлого года Луна заявляла, что Соединенным Штатам необходимо прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины.

Ранее на западе Украины сотрудники военкомата похитили священника УПЦ.

