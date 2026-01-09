Размер шрифта
Новости. Общество

Россияне будут проходить диспансеризацию по новым правилам

РИА: в диспансеризацию с 2026 года включены скрининги на вирусные гепатиты
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

С 2026 года россияне в рамках диспансеризации обязаны делать скрининги на вирусные гепатиты, а также сдавать анализы для оценки репродуктивности. Об этом сообщил РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.

По его словам, в настоящий момент диспансеризация более направлена на репродуктивную функцию организма.

«Соответственно, добавили скрининги на выявление вирусных гепатитов, в том числе гепатитов С, и выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), которых, в принципе, раньше не было», — сказал врач.

Демидик отметил, что с женщинами также проводят жидкостную цитологию — исследование, нацеленное на раннее выявление патологии, провоцирующее бесплодие.

При этом для маломобильных граждан и инвалидов существует особый порядок диспансеризации, добавил он. В частности, речь идет о доставке таких пациентов в медучреждение, либо о выездах врачей на дом к ним.

В декабре глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил, что россияне с ОМС имеют право получить выходной на работе для прохождения диспансеризации или профилактического медосмотра, причем этот день должен быть оплачен как трудовой.

Ранее россиянам рассказали, с какого возраста нужно проходить ежегодную диспансеризацию.

