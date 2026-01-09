Размер шрифта
Уколы для снижения веса способны снизить дозу гормонов при болезни щитовидки

Врач Атаманова: уколы типа оземпика могут повлиять на лечение гипотиреоза
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Уколы для снижение веса типа оземпика могут помочь снизить дозировку гормональных препаратов при дефиците гормонов щитовидной железы (гипотиреозе), который возникает из-за удаления щитовидной железы или аутоиммунного тиреоидита (АИТ) щитовидной железы, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«На фоне приема препаратов для снижения веса замедляется опорожнение желудка. Из-за этого гормональные препараты (Эутирокс/Левотироксин) лучше всасываются. Некоторые исследования предполагают прямое положительное воздействие на центр головного мозга, где вырабатывается тиреотропный гормон, который регулирует активность щитовидной железы», – объяснила Атаманова.

Кроме того, по словам врача, уколы для похудения влияют на вес, а дозировка гормональных препаратов напрямую зависит от массы тела пациента.

«Поэтому, если вы используете препараты для снижения веса и принимаете гормональные препараты для лечения гипотериоза, обратитесь к эндокринологу. Возможно, вам стоит чаще контролировать функцию щитовидной железы, и дозировка гормонов со временем может измениться», – заключила врач.

