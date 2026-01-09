Уколы для снижения веса способны снизить дозу гормонов при болезни щитовидки

Уколы для снижение веса типа оземпика могут помочь снизить дозировку гормональных препаратов при дефиците гормонов щитовидной железы (гипотиреозе), который возникает из-за удаления щитовидной железы или аутоиммунного тиреоидита (АИТ) щитовидной железы, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«На фоне приема препаратов для снижения веса замедляется опорожнение желудка. Из-за этого гормональные препараты (Эутирокс/Левотироксин) лучше всасываются. Некоторые исследования предполагают прямое положительное воздействие на центр головного мозга, где вырабатывается тиреотропный гормон, который регулирует активность щитовидной железы», – объяснила Атаманова.

Кроме того, по словам врача, уколы для похудения влияют на вес, а дозировка гормональных препаратов напрямую зависит от массы тела пациента.

«Поэтому, если вы используете препараты для снижения веса и принимаете гормональные препараты для лечения гипотериоза, обратитесь к эндокринологу. Возможно, вам стоит чаще контролировать функцию щитовидной железы, и дозировка гормонов со временем может измениться», – заключила врач.

