В США описали суть «доктрины Донро» Трампа

Президент США Дональд Трамп пытается установить в мире новый порядок через «доктрину Донро». Об этом пишет американский портал Axios.

В статье говорится, что «доктрина Донро» является актуализированной версией «доктрины Монро» XIX века. В обновленном документе Западное полушарие признается сферой влияния США, которые не потерпят посягательств на этот регион со стороны других великих держав.

Отмечается, что действие доктрины распространяется не только на противников США, в числе которых Россия, Китай и Иран, но и на союзников по НАТО.

В издании считают, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и танкера «Маринера» под российским флагом в Северной Атлантике, а также желание купить Гренландию являются примером того, как новое прочтение «доктрины Монро» будет действовать на практике. По мнению автора статьи, новый внешнеполитический курс Трампа указывает на пересмотр сфер влияния для всех игроков на мировой арене.

В публикации резюмировали, что США в попытке установить контроль за соседними странами могут усилить соперничество великих держав, которое «не ограничится Западным полушарием».

«Доктрина Монро» является программой внешней политики США, которую провозгласил президент Джеймс Монро в декабре 1823 года. В документе страны Европы призывают воздержаться от дальнейшей колонизации или политического вмешательства в дела стран Западного полушария. Со временем «доктрина Монро» стала означать геополитическое доминирование США в Западном полушарии.

