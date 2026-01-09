Над российскими регионами за ночь уничтожили пять дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 января перехватили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще в трех областях — Ростовской, Белгородской и Орловской — уничтожили по одной воздушной цели.

По данным военного ведомства, ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

8 января украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадали два мирных жителя. Мужчин доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи перевели в городскую больницу №2 в Белгороде. У одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы и плеча. У другого — баротравму.

Губернатор уточнил, что сама машина также получила повреждения. Более того, из-за детонации беспилотника в двух частных домах оказались выбиты окна.

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи.