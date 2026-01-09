Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Над российскими регионами за ночь уничтожили пять дронов ВСУ

МО: средства ПВО ночью сбили пять беспилотников над четырьмя регионами РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 9 января перехватили пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В Брянской области сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще в трех областях — Ростовской, Белгородской и Орловской — уничтожили по одной воздушной цели.

По данным военного ведомства, ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа.

8 января украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области. Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, в результате удара пострадали два мирных жителя. Мужчин доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи перевели в городскую больницу №2 в Белгороде. У одного из пострадавших диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения головы и плеча. У другого — баротравму.

Губернатор уточнил, что сама машина также получила повреждения. Более того, из-за детонации беспилотника в двух частных домах оказались выбиты окна.

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27582505_rnd_8",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Штраф за провоз ребенка без автокресла повысили до 200 тыс. Почему и как выбрать идеальное
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+