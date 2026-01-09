Размер шрифта
В Минобороны подтвердили удар «Орешником» по Украине

МО: ВС ударили Орешником по производству БПЛА ВСУ, атаковавших резиденцию Путина
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские силы нанесли массированный удар, в том числе «Орешником» по критическим объектам Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности «Орешник», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на попытку атаки киевского режима по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на на 29 декабря 2025 года. Отмечается, что все цели удара были достигнуты: были поражены цеха по производству беспилотников, которые использовались в ходе налета на резиденцию российского лидера, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ночью 9 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Львове произошли не менее шести взрывов. Комментируя ситуацию, глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Предположительно, речь может идти о Стрыйском газовом месторождении и подземном хранилище газа.

Ранее в ВСУ назвали возможное место запуска российского «Орешника».

