Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих
close
В Гонконге сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водяной лафетный ствол для того, чтобы разогнать протестующих. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, жителям официально не разрешили выходить на акции 31 августа, однако многие не послушали запрет и вышли на улицы.
Полиция применила слезоточивый газ возле местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы попытаться разогнать антиправительственных демонстрантов.
Кроме того, позднее сотрудники правоохранительных органов прибегли к водяной пушке.
Ранее сообщалось, что протестующие вандализировали билборд к 70-летию КНР.