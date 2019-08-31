Гонконгская полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Гонконге сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водяной лафетный ствол для того, чтобы разогнать протестующих. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, жителям официально не разрешили выходить на акции 31 августа, однако многие не послушали запрет и вышли на улицы.

Полиция применила слезоточивый газ возле местного штаба Народно-освободительной армии Китая, чтобы попытаться разогнать антиправительственных демонстрантов.

Кроме того, позднее сотрудники правоохранительных органов прибегли к водяной пушке.

Ранее сообщалось, что протестующие вандализировали билборд к 70-летию КНР.