Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме

На застрелившего кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди — Серхана Серхана напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник.

Стоит отметить, что 75-летний Серхан был осужден за убийство Кеннеди. Сначала он был приговорен к смертной казни, но впоследствии его смягчили до пожизненного заключения. Известно, что Серхан находится в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии уже около 50 лет.

Истекающего кровью Серхана нашли охранники тюрьмы. Они вызвали скорую и его госпитализировали.

«В настоящее время он находится в стабильном состоянии», — добавили источники.

По некоторым данным, предполагаемого злоумышленника, напавшего на осужденного, уже нашли.

Ранее сообщалось, что суд в 15-й раз отказал в освобождении убийце Роберта Кеннеди.