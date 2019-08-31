Убийце Роберта Кеннеди нанесли ножевые ранения в тюрьме
На застрелившего кандидата в американские президенты Роберта Кеннеди — Серхана Серхана напали в тюрьме и нанесли ножевые ранения. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источник.
Стоит отметить, что 75-летний Серхан был осужден за убийство Кеннеди. Сначала он был приговорен к смертной казни, но впоследствии его смягчили до пожизненного заключения. Известно, что Серхан находится в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии уже около 50 лет.
Истекающего кровью Серхана нашли охранники тюрьмы. Они вызвали скорую и его госпитализировали.
«В настоящее время он находится в стабильном состоянии», — добавили источники.
По некоторым данным, предполагаемого злоумышленника, напавшего на осужденного, уже нашли.
Ранее сообщалось, что суд в 15-й раз отказал в освобождении убийце Роберта Кеннеди.