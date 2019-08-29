Пенсионерка получила 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года в Кузбассе

В Кузбассе пенсионерка по требованию прокурора получила 160 тыс. рублей доплаты на основании предоставленного ею партбилета Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) от 1975 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Кемеровской области.

Как отмечается, 66-летняя женщина обратилась в надзорной орган с жалобой на Пенсионный фонд России, который отказался пересчитать ей пенсию.

Известно, что в партбилете россиянки содержались данные о ежемесячных членских взносах.

Прокуратура выделила ей сумму согласно пункту 71 Устава КПСС, по которому размер членских взносов устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионера украли более 14 млн рублей.