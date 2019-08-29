Восемь тел нашли под завалами обрушившегося подъезда дома во Львовской области
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Украинские спасатели во время разбора завалов после обрушения подъезда дома во Львовской области нашли восемь тел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.
Уточняется, что обрушение подъезда произошло в четырехэтажном доме в украинском городе Дрогобыч. Взрыв неизвестного происхождения зафиксировали в 02.46 по местному времени в доме по ул. Грушевского, 101. Обвалился подъезд с первого по четвертый этаж.
По последним данным, спасатели вытащили восемь тел. Других жертв инцидента они не обнаружили. В настоящее время продолжается разбор завалов.
Полиция открыла производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).