Восемь тел нашли под завалами обрушившегося подъезда дома во Львовской области

Украинские спасатели во время разбора завалов после обрушения подъезда дома во Львовской области нашли восемь тел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.

Уточняется, что обрушение подъезда произошло в четырехэтажном доме в украинском городе Дрогобыч. Взрыв неизвестного происхождения зафиксировали в 02.46 по местному времени в доме по ул. Грушевского, 101. Обвалился подъезд с первого по четвертый этаж.

По последним данным, спасатели вытащили восемь тел. Других жертв инцидента они не обнаружили. В настоящее время продолжается разбор завалов.

Полиция открыла производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).