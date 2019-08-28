Вышинский продолжит журналистскую деятельность

Глава »РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский намерен продолжить заниматься журналистикой после освобождения из-под стражи, сообщает RT.

Он заявил, что точно будет заниматься своей профессией. По его словам, именно журналистика пришла ему на помощь в сложной ситуации.

«Профессия меня поддержала, профессия меня во многом спасла за прошедший год», — сказал он.

У него большие планы на профессиональную деятельность, он планирует многое сделать в журналистике.

«Я, наверное, в долгу у профессии. Я должен еще очень много сделать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вышинский освобожден в Киеве.