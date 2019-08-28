Вышинский продолжит журналистскую деятельность
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Глава »РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский намерен продолжить заниматься журналистикой после освобождения из-под стражи, сообщает RT.
Он заявил, что точно будет заниматься своей профессией. По его словам, именно журналистика пришла ему на помощь в сложной ситуации.
«Профессия меня поддержала, профессия меня во многом спасла за прошедший год», — сказал он.
У него большие планы на профессиональную деятельность, он планирует многое сделать в журналистике.
«Я, наверное, в долгу у профессии. Я должен еще очень много сделать», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Вышинский освобожден в Киеве.