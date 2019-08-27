Пострадавшую в турецком отеле девочку из России отказались перевозить домой. Об этом сообщили врачи, передает ТАСС.

Отмечается, что ребенка решили оставить лечиться в Турции для того, чтобы при транспортировке ее состояние не усугублялось.

Поясняется, что в настоящее время девочка находится в тяжелом состоянии. У нее появилась лихорадка.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в турецком бассейне девочка из Петербурга находится в коме. Отмечается,что девочку засосало в трубу бассейна.